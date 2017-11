First Sensor hat in dieser Woche Zahlen vorgelegt. Florian Söllner, leitender Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR bezeichnet diese als "Okay". Auch der Ausblick wurde bestätigt. Die Aktie musste dennoch deutliche Verluste hinnehmen. Erfahren Sie hier mehr dazu... Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Bitcoin, Bitcoin Group, Paypal, Artnet, Magna und Match Group. Das komplette Interview finden Sie HIER.