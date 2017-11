Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Astrazeneca nach Zahlen zum dritten Quartal von 4500 auf 5000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In einer Studie vom Freitag hob Analystin Siti Salikin mit Blick auf die verbesserten Umsatz- und Margentrends beim Pharmakonzern ihre Gewinnschätzungen (EPS) bis 2018 an. Das Unternehmen sollte von neuen Produkten und der soliden Entwicklung in Schwellenländern profitieren. Sorgen bereitet der Analystin allerdings der wettbewerbsintensive Markt für Krebsarzneien./tav/tih Datum der Analyse: 10.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0138 2017-11-10/14:31

ISIN: GB0009895292