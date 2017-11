Für das dritte Quartal 2017 meldet R. Stahl einen um 7,4 % gestiegenen Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr. Treiber waren hier vor allem Projektaufträge und eine gute Entwicklung in Europa, insbesondere im Geschäft mit LED-Leuchten und Automatisierungstechnik. Auch gezielte Vertriebsinitiativen innerhalb der Chemie- und Pharmaindustrie haben sich ausgezahlt, teilt das Unternehmen mit. Allerdings habe sich die solide Nachfragesituation im Berichtsquartal noch nicht in der Umsatzentwicklung ausgewirkt: Mit 66,0 Mio. Euro lag der Umsatz im 3. Quartal 2017 um 6,8 % hinter dem des Vorjahres (Q3 2016: 70,8 Mio. Euro). Der wieder stabilen Auftragslage steht demnach eine vergleichsweise lange Vorlaufzeit bis zur Auftragsausführung gegenüber, die sich innerhalb der letzten zwölf Monate deutlich verlängert hat. Diese schwache Umsatzentwicklung resultierte in einem im Vorjahresvergleich rückläufigen ...

