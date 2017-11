Berlin - GAM hat Owen Job zum Investmentmanager ernannt, so GAM in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Seit dem 6. November verstärkt er das Team für Absolute-Return-Fixed-Income-Anlagen in London, mit besonderem Schwerpunkt auf Makro-Themen. Owen Job ist seit mehr als zwölf Jahren im Investmentmanagement tätig, hauptsächlich im Bereich der Makro-Strategien. Vor seinem Wechsel zu GAM war er bei Soros Fund Management beschäftigt.

