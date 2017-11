Mainz (ots) -



Fast vier Jahrzehnte herrschte Diktator Francisco Franco über Spanien. Und mehr als 40 Jahre nach Ende des Regimes gibt es noch viele Geheimnisse um den Generalissimo. Entsprechend war auch in der jüngsten Berichterstattung über die aktuelle Katalonien-Krise immer wieder der Verweis auf die nicht aufgearbeitete Franco-Ära zu vernehmen. Die vierteilige Doku-Reihe "Die Wahrheit über Franco - Spaniens vergessene Diktatur" begibt sich auf Spurensuche - erstmals zu sehen am Dienstag, 14. November 2017, von 20.15 bis 23.15 Uhr in ZDFinfo.



Die Gewaltherrschaft von Francisco Franco hat Spanien nachhaltig geprägt. In der ersten Folge "Der Aufstieg zur Macht" schildern die Autoren Isabel Andres Porti und Klaus Kastenholz, wie sich Franco in einem blutigen Bürgerkrieg an die Macht putschte. Unter seiner Führung gelang konservativ-monarchistischen Militärs mit Unterstützung des faschistischen Königreichs Italien und des nationalsozialistischen "Dritten Reichs" im Juli 1936 ein Staatsstreich gegen die im Februar 1936 demokratisch gewählte republikanische Regierung Spaniens. Drei Jahre erbitterter Bürgerkrieg waren die Folge und machten Spanien im April 1939 zu einem anderen Land: Bei Kämpfen und politischen Säuberungen wurden eine halbe Million Menschen getötet.



Ab 21.00 Uhr blickt die zweite Folge "Das neue Regime" darauf, wie Franco mit "eiserner Hand" das dunkelste Kapitel der jüngeren spanischen Geschichte einleitete. Franco gab sich den Titel "Caudillo de España" - Oberhaupt Spaniens. Der Kriegsheld, Familienvater und Massenmörder war ein Mann mit vielen Gesichtern und kreierte seine eigenen Rituale der Macht. Franco zog mit seiner Familie feierlich in den El-Pardo-Palast von Madrid, die einstige Sommerresidenz des Königs. War das noch das Verhalten eines Staatschefs oder bereits Größenwahn?



In der dritten Folge "Die Stunde Null" um 21.45 Uhr beleuchtet Autorin Ina Kessebohm, wie zum Ende des Zweiten Weltkriegs die Karten der Weltpolitik neu gemischt wurden: Die Alliierten unterschieden zwischen Freunden und Feinden der Demokratie, und für Franco wurde die Lage kritisch. Die vierte Folge "Die bleierne Zeit" zeigt um 22.30 Uhr, wie Francos außenpolitische Erfolge Mitte der 1950er Jahre neue Perspektiven für Spanien eröffneten und der Diktator seine Macht stabilisierte. Doch mit den neuen Freunden kamen auch neue Einflüsse ins Land - Spanien wandelte sich. Damit stand das Regime vor neuen Herausforderungen.



ZDFinfo sendet die vier Folgen der Reihe "Die Wahrheit über Franco" erneut in der Nacht vom Montag auf Dienstag, 20. auf 21. November 2017, von 1.15 Uhr bis 4.15 Uhr sowie am Dienstag, 21. November 2017, von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr.



