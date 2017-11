elexxion AG: Ordentliche Hauptversammlung der elexxion AG, Änderungen Aufsichtsrat und Vorstand

elexxion AG: Ordentliche Hauptversammlung der elexxion AG, Änderungen Aufsichtsrat und Vorstand 10.11.2017 / 17:16 CET/CEST

Singen, 10. November 2017 - Die ordentliche Hauptversammlung der elexxion AG wurde heute durchgeführt. Alle Beschlussgegenstände gemäß den Vorschlägen der Verwaltung wurden angenommen.

Im Rahmen der Aussprache wurde auf Nachfrage der Aktionäre die aktuelle Situation der Gesellschaft eingehend geschildert. Für das Geschäftsjahr 2017 wird ein Geschäftsergebnis in etwa in Höhe des Vorjahres erwartet. Auf die Abhängigkeit dieser Prognose von einem Großauftrag aus dem Mittleren Osten wurde hingewiesen. Angesichts der Liquiditätssituation ist eine ernsthafte Gefährdung des Bestands der Gesellschaft im ersten Quartal 2018 nicht ausgeschlossen.

Mit dem Mehrheitsaktionär Shanghai Tian Ying Medical Instruments Co., Ltd. wird eine intensivierte Zusammenarbeit sondiert, wobei einschränkend darauf hingewiesen wurde, dass elexxion-Produkte in keinem Fall vor dem Jahr 2020 in China zugelassen werden dürften.

Der Aufsichtsrat setzt sich künftig wie folgt zusammen: Das gerichtlich bestellte Mitglied des Aufsichtsrats Herr Rafael Munoz wurde von der Hauptversammlung im Amt bestätigt. Er ist künftig Aufsichtsratsvorsitzender. Neu gewählt wurde Herr Günter Paczkowski als Nachfolger des ausgeschiedenen Herrn Dr. Jürgen Eberlein. Herr Dr. Oswald Gasser bleibt weiter im Amt.

Im Rahmen der im Nachgang zur Hauptversammlung abgehaltenen Aufsichtsratssitzung wurde Herr Xianlin Song, Präsident des Mehrheitsaktionärs Shanghai Tian Ying Medical Instrument Co., Ltd. zum Vorstand und Vorstandsvorsitzenden bestimmt. Die Einzelvertretungsbefugnis des Vorstands Herrn Martin Werner Klarenaar wurde aufgehoben.

Kontakt: elexxion AG Martin Klarenaar Vorstand Otto-Hahn-Straße 7 78224 Singen Tel. +49 (0) 7731-90733-0 E-Mail: klarenaar@elexxion.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: elexxion AG Otto-Hahn-Strasse 7 78224 Singen Deutschland Telefon: +49 (0)7731-90733 0 Fax: +49 (0)7732-90733-55 E-Mail: sh@crossalliance.de Internet: www.elexxion.com

ISIN: DE000A0KFKH0, DE000A0KFKH0 WKN: A0KFKH, A0KFKH Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

