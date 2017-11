DGAP-DD: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. deutsch

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 10.11.2017 / 17:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Theresa Margarete Nachname(n): Holler 2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.

b) LEI

529900JK6UXHY1YKZ082

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: NL0012044747

b) Art des Geschäfts

Acquisition of 90,228 shares in the context of a capital increase against contribution in kind in connection with the takeover of EHS Europe Health Services B.V. at the exchange rate of 1 to 2.724. Pursuant to Article 19(6)(e) of Regulation (EU) No 596/2014, there is no link between the transaction and the exercise of a share option programme or the concrete examples named in Article 19(7) of Regulation (EU) No 596/2014.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

2017-11-08; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. Dirk Hartogweg 14 5928 LV Venlo Niederlande

Internet: www.shop-apotheke-europe.com

