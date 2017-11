Unterbrechnung des Handels von im Spezialistenmodell der Fortlaufenden Auktion gehandelten Wertpapieren.



Aufgrund einer Quotierungsunterbrechung wird der Handel in den vom Quoteverpflichteten WSTFR (WOLFGANG STEUBING AG) betreutem Wertpapier :



EVOTEC AG O.N. DE0005664809 EVT





unterbrochen.



Bestehende Orders werden nicht geloescht.



Wir werden Sie ueber den Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Handels informieren.



Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an das Market Supervision Helpdesk unter der Telefonnummer +49-69-211-15530.