Die NordLB hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Post nach Zahlen zum dritten Quartal von 34 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Volker Sack hob in einer Studie vom Freitag die beachtliche Performance sowie den intakten Wachstumskurs des Logistikkonzerns hervor und passte seine Prognosen nach oben hin an. Da die Aktie in diesem Jahr aber bereits um gut 25 Prozent zugelegt habe, sei sie mittlerweile recht teuer, schrieb er./edh/ck Datum der Analyse: 10.11.2017

ISIN: DE0005552004