Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Malta (pta032/10.11.2017/18:00) - 10.11.2017: solidare real estate holding plc. ("solidare") (MT0000580101 / A1JGT0 / SRH), eine auf innovative Micro-Apartments spezialisierte Immobiliengesellschaft, setzt ihre Wachstumsstrategie in besonders gefragten deutschen Großstädten erfolgreich fort.



solidare hat Ende Oktober ein vormals als Büro genutztes Gebäude mit Tiefgarage im citynahen Frankfurter Stadtteil Hausen im Rahmen eines Share Deals, unter anderem von der IBK Consulting GmbH, Frankfurt, erworben.



Die Immobilie wird nun in den kommenden Monaten umfangreich revitalisiert und umgebaut. Vorgesehen ist die Errichtung eines Hotels bzw. eines "Long Stay"-Appartementhauses mit ca. 250 Zimmern.



Im Mai dieses Jahres hatte solidare mit einer unabhängigen Investmentgesellschaft eine Finanzierungsvereinbarung über 50 Millionen Euro abgeschlossen. Das Projekt in Frankfurt -Hausen ist das erste, welches in diesem Rahmen erworben wurde und realisiert wird.



Sämtliche Aufgaben für Revitalisierung und Umbau werden durch bzw. unter der Regie von spezialisierten Tochtergesellschaften der solidare ausgeführt. Das schließt zum Beispiel Projektierung, Planung, Baumaßnahmen sowie das Vermietungs- und Betriebskonzept ein.



"solidares strategisches Ziel ist es, einer der führenden Anbieter von Micro-Apartments oder vergleichbaren Objekten in Deutschland zu werden, dafür suchen wir kontinuierlich ähnliche Objekte, vor allem in Landeshaupt- und Universitätsstädten", sagt Zeki Yigit, Unternehmensgründer und CEO von solidare.



Über solidare Die solidare real estate holding plc. ist eine börsennotierte Immobiliengesellschaft, die sich auf den Wachstumsmarkt Micro Apartments, hauptsächlich in Deutschland, spezialisiert hat. Micro Apartments sind möblierte Wohneinheiten mit einer Grundfläche zwischen 20 und 50 m ^ 2, die hauptsächlich von Singles, Studenten, Pendlern und älteren Menschen bewohnt werden. Hauptaktionär und CEO Zeki Yigit ist seit über 15 Jahren mit der renditeorientierten Immobilienentwicklung befasst. solidare deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Objektidentifizierung, Strukturierung der Akquisition und Finanzierung, Planung und Abwicklung der Bau- bzw. Umbauaktivitäten, Vermarktung, laufende Bewirtschaftung und Facility Management ab. Der Konzern verfolgt eine dezidierte Wachstumsstrategie, die auf Konsolidierung des Marktsegments und Effizienzgewinne durch Nutzung des umfassenden internen Leistungsangebots abzielt.



Disclaimer: Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den momentanen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von solidare oder der mit ihr verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der solidare und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder solidare noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



