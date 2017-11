Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger investiert stärker für mittelfristigen Wachstumskurs

DGAP-Ad-hoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger investiert stärker für mittelfristigen Wachstumskurs 10.11.2017 / 18:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung nach § 17 MAR

Dräger investiert stärker für mittelfristigen Wachstumskurs

Der Vorstand der Drägerwerk Verwaltungs AG als persönlich haftende Gesellschafterin der Drägerwerk AG & Co. KGaA hat heute beschlossen, für einen mittelfristigen Wachstumskurs stärker zu investieren.

Im Konsolidierungsjahr 2016 war bei einem erfolgreichen Kostensparprogramm der Umsatz währungsbereinigt um 1.5% gesunken. Im laufenden Jahr 2017 wird der Umsatz währungsbereinigt wieder zwischen 0 und 3% wachsen, die EBIT-Marge wird zwischen 5 und 7% liegen.

Für 2018 rechnet das Unternehmen mit einem verstärkten währungsbereinigten Umsatzwachstum zwischen 2 und 5%, das durch die nun beschlossenen Maßnahmen auch mittelfristig anhalten soll. Um dieses Wachstum zu ermöglichen, setzt das Unternehmen auf anhaltende strenge Kostenkontrolle, und investiert gezielt noch mehr in R&D- und IT-Projekte, sowie in spezifische Fähigkeiten im Vertrieb, insbesondere in den USA. Durch diese gezielten Ausgaben sinkt die Profitabilität vorübergehend leicht ab. Für 2018 und voraussichtlich auch 2019 rechnet das Unternehmen mit einer EBIT-Marge zwischen 4 bis 6%.

10.11.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Drägerwerk AG & Co. KGaA Moislinger Allee 53-55 23542 Lübeck Deutschland Telefon: +49 (0)451 882-0 Fax: +49 (0)451 882-2080 E-Mail: info@draeger.com Internet: www.draeger.com ISIN: DE0005550602, DE 000 555 063 6, DE 000 555 065 1, DE 000 555 067 7, DE 000 555 071 9 WKN: 555060, 555063 Vorzüge, 555065 Genussschein A, 555067

Genussschein K, 555071 Genussschein D Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München; Freiverkehr in Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

628129 10.11.2017 CET/CEST

ISIN DE0005550602 DE 000 555 063 6 DE 000 555 065 1 DE 000 555 067 7 DE 000 555 071 9

AXC0306 2017-11-10/18:50