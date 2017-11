Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Jamaika-Sondierungen gehen in die "Woche der Entscheidung"

Bei den Sondierungsgesprächen zur Bildung einer Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP geht es in die heiße Phase. Zunächst wollen die Parteivorsitzenden am Sonntagabend an geheimem Ort über die bisher erzielten Ergebnisse beraten. Unter anderem soll versucht werden, einen Kompromiss in der Flüchtlingsfrage zu finden. Ab Montag beginnt dann die "Woche der Entscheidung", wie es Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer formulierte. In deren Verlauf soll die Entscheidung stehen, ob Koalitionsgespräche möglich sind oder nicht.

Bundesagentur für Arbeit plant mit Überschuss von 2,5 Milliarden Euro

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) rechnet in ihrem Haushaltsplan für 2018 mit einem deutlichen Überschuss. Dank guter Arbeitsmarkt- und Konjunkturaussichten stünden Einnahmen von 39 Milliarden Euro Ausgaben in Höhe von 36,4 Milliarden Euro gegenüber, teilte die BA am Freitag mit. Die Summe der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung - Haupteinnahmequelle der BA - werde mit 33,8 Milliarden Euro deutlich höher als im Vorjahr angesetzt.

Bundesregierung sorgt sich um Lage im Libanon

Nach der Rücktrittserklärung des libanesischen Regierungschefs Saad Hariri sorgt sich die Bundesregierung um die Stabilität in der Region. Der Vorgang erfülle "die Bundesregierung mit großer Sorge", sagte Außenamtssprecherin Maria Adebahr am Freitag in Berlin. Die Ankündigung des Rücktritts erfolge zu einer Zeit, in der der Libanon gerade erst aus einer Krise herausgefunden habe und noch immer vor immensen Herausforderungen stehe.

Barnier setzt Briten Frist von zwei Wochen für Antwort zu EU-Finanzforderungen

EU-Chefunterhändler Michel Barnier hat London aufgefordert, sich in den nächsten zwei Wochen zu den Finanzforderungen der EU zu äußern. Sonst könnten die Brexit-Verhandlungen im Dezember nicht in die zweite Phase gehen, sagte Barnier am Freitag in Brüssel nach der sechsten Runde der Brexit-Gespräche. Ein wesentlicher Streitpunkt bei den Gesprächen sind die Finanzforderungen der EU, die EU-Parlamentspräsident Antonio Tarjani unlängst auf bis zu 60 Milliarden Euro schätzte.

Autofahrer rast in Frankreich in Passantengruppe - drei Verletzte

Ein Autofahrer hat am Freitag in der Nähe von Toulouse im Südwesten Frankreichs seinen Wagen in eine Gruppe von Passanten gesteuert. Drei Studenten seien dabei verletzt worden, teilte die Polizei in Blagnac bei Toulouse mit. Der Fahrer habe "vorsätzlich" gehandelt.

USA und Großbritannien wollen freien Luftverkehr nach Brexit sichern

Während die Brexit-Gespräche zwischen London und Brüssel sich festgefahren haben, winkt Großbritannien aus den USA die Möglichkeit, zumindest einige Fortschritte im Austrittsprozess zu machen. Die beiden Länder verhandeln über ein vorläufiges Luftfahrtabkommen, ohne das nach dem offiziellen EU-Austritt am 29. März 2019 keine Flüge zwischen den USA und Großbritannien stattfinden dürften. Für die rund 17 Millionen Passagiere, die jährlich von Nordamerika zum Londoner Flughafen Heathrow fliegen, wäre ein solches Abkommen eine große Erleichterung.

Stimmung der US-Verbraucher trübt sich unerwartet ein

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im November stärker als erwartet eingetrübt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel laut der ersten Umfrage im Monat auf 97,8 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Wert von 100,0 erwartet nach 100,7 im Vormonat.

Lebenserwartung in OECD-Staaten seit 1970 um 10 Jahre gestiegen

In den OECD-Staaten ist die Lebenserwartung seit 1970 um zehn Jahre gestiegen. In einem am Freitag vorgelegten Bericht macht die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vor allem den "gesünderen Lebensstil, höhere Einkommen und bessere Bildung" dafür verantwortlich, dass die Menschen in den 35 Mitgliedstaaten immer älter werden. Die durchschnittliche Lebenserwartung liege inzwischen bei 80,6 Jahren.

