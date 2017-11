Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Das Hi-Trust-Übertragungsleitungslabor von Hengtong Optic-Electric (nachfolgend das Labor genannt) wurde als erstes in China von TÜV Rheinland zugelassen.



Mit über 140 Jahren Erfahrung repräsentiert TÜV Rheinland in Deutschland eine weltberühmte externe Zertifizierungsstelle. Sind Produkte mit einem TÜV-Firmenzeichen versehen, so signalisiert dies Sicherheit und ausgezeichnete Leistung und sorgt für Anerkennung unter Kunden.



Der Untersuchungs- und Verifizierungsprozess, der von einem TÜV Rheinland-Expertenteam durchgeführt wurde, hielt über zwei Monate an. Nach erfolgreichem Abschluss der Untersuchungen wurde das Labor zum ersten von TÜV Rheinland zertifizierte Testlabor in China. Dies bedeutet, dass Prüfmittel, Personalstand, Betriebsprozess sowie Umfang des Labors ein Führungslevel von internationalem Standard erreicht haben.



Die Zertifizierungsfeier fand am 6. November im Hengtong Gloria Hotel statt. Die Erschließung des internationalen Marktes markiert einen Meilenstein für Hengtong sowie für chinesische Draht- und Kabelunternehmen im Allgemeinen.



Auf der zeitgleich stattfindenden Konferenz zu internationalen Standards von Elektrokabeln analysierten Experten von TÜV Rheinland die CE-CPR-Anleitung auf Kabelprodukten, Industrieroboter und neue Standards für Energiekabel, die auf dem europäischen Markt gelten. Der CPR-Anleitung zufolge müssen in Gebäuden verwendete Kabel und spannungsführende Leiter ab Juli 2017 innerhalb Europas den EU 305/2011 Gesetzen und Regulierungen (Bauprodukte-Verordnung) Folge leisten. In Übereinstimmung mit EN50575:2014+A1:2016 müssen Kabelprodukte, einschließlich Starkstromkabel, Steuerkabel und Telekommunikationskabel, nachdem sie den Standards entsprechend getestet wurden, kategorisiert werden.



Sun Yixing, Vorsitzender der Hengtong-Gruppe, Xue Mengchi, stellvertretender Geschäftsführer von Hengtong Optic-Electric, Lutz Frankholz, Exekutivdirektor von TÜV Rheinland und Xu Shu, Geschäftsführer von TÜV Rheinland, Abteilung für Handelsproduktdienstleistungen, leiteten die Feier und hielten Reden.



Öffentliche Medien wie Science and Technology Daily, Xinhua Daily und Lokalmedien wie Suzhou Daily, Suzhou TV-Sender, Wujiang Daily und Wujiang TV-Sender waren ebenfalls vertreten. Auch Industriemedien wie China Post, C114, photoelektrische Kommunikation, das Telekommunikations-Netzwerk und CNII waren anwesend.



