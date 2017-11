NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich im späteren US-Handel am Freitag nicht viel bewegt. Nachdem die Gemeinschaftswährung schwache US-Daten mit einem Anstieg bis auf 1,1678 US-Dollar quittierte, kam sie etwas zurück und kostete rund eine Stunde vor der Schlussglocke an der Wall Street 1,1667 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1654 (Donnerstag: 1,1630) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8581 (0,8599) Euro.

Auftrieb hatte der Eurokurs von Daten der Universität Michigan zum Verbrauchervertrauen im November erhalten. Statt eines leichten Anstiegs hatte sich das Konsumentenvertrauen überraschend eingetrübt. Allerdings dürften die Daten vor dem Hintergrund des weiterhin sehr hohen Niveaus und des deutlichen Anstiegs im Vormonat nicht überbewertet werden, kommentierte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen. Zinserhöhungserwartungen in den USA würden damit nicht gestärkt.

Seitens der EZB hatte der österreichische Notenbankchef Ewald Nowotny an diesem Tag klargestellt, dass aus seiner Sicht nicht vor 2019 mit einer ersten Zinsanhebung zu rechnen sei. Die Aussagen belasteten den Eurokurs jedoch nicht, da sie den Erwartungen an den Finanzmärkten entsprechen./ck/he

