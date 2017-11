Düsseldorf (ots) - Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, räumt Fehler bei der Organisation des Reformationsjubiläums ein. "Die frühe Bekanntgabe erwarteter hoher Teilnehmerzahlen für einige der Großveranstaltungen war im Rückblick ein Fehler", sagte Bedford-Strohm der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe): "Es war einfach der Versuch, viele Menschen einzuladen. Man müsste beim nächsten Mal sicherlich vorsichtiger mit der Nennung von Zahlen sein." Nun sei es so, fügte der bayerische Landesbischof hinzu, "dass schon eine Zahl von 100.000 Besuchern als Defizitzahl wahrgenommen wird, obwohl sie ja sehr groß ist". Vor allem um die Besucherzahlen der Veranstaltungen in Wittenberg, darunter eine sogenannte Weltausstellung, hatte es öffentliche Diskussionen gegeben. Bedford-Strohm zog aber insgesamt eine positive Bilanz - auch jenseits der Debatte um Zahlen sei der Reformationssommer in Wittenberg "in jedem Fall ein Erfolg" gewesen: "Die Begeisterung der vielen Tausend Jugendlichen ist nur einer von vielen Gründen dafür."



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621