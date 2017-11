Liebe Leser,

Finanzwerte, vor allem die europäischen, waren zu Beginn der Woche dank den sogenannten "Paradise Papers" unter Druck geraten. Doch die Deutsche Bank Aktie gehörte nicht dazu. Positive News wurden zwar kaum verzeichnet, doch die Stabilität könnte mit drei Dingen zusammenhängen. Zum einen mit der geplanten Steuerreform in den USA. Am Donnerstag hatte das Repräsentantenhaus den Vorschlag des Präsidenten gebilligt. Damit wurde die erste Hürde überwunden. Erwartungen an eine Reform ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...