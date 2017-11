von Wolfgang Ehrensberger, €uro am Sonntag Die Spannungen in der Region rund um den Persischen Golf haben den Ölpreis in dieser Woche auf 64,65 Dollar (Brent) und damit auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren getrieben. Inzwischen hat sich der Aufwärtsdrang etwas gelegt, der Ölpreis notierte am Freitag bei 64 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...