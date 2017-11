Der Niedrigzins hilft DIC Asset, eine Übernahme von Danone wird wahrscheinlicher und im australischen Dollar sind fast drei Prozent Rendite möglich. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: DIC Asset - Beton boomt

Die auf Bürogebäude in Deutschland spezialisierte DIC Asset stellt für 2017 eine Sonderdividende von 20 Cent je Aktie in Aussicht. Grund für den Bonus: Im Zuge der Übernahme von WCM durch TLG tauschte DIC im Oktober die von ihr gehaltenen WCM-Aktien in TLG-Aktien und erzielt daraus rund 19 Millionen Euro Sonderertrag. Der Anteil an TLG wurde mittlerweile von anfangs 6,0 auf 14,52 Prozent aufgestockt. Zusammen mit den erfreulichen Quartalszahlen schob das die Aktie über den bis Anfang 2011 zurückreichenden Kurswiderstand bei zehn Euro - ein Kaufsignal.

3,3 Milliarden Euro schwer ist das verwaltete Immobilienportfolio von DIC. Davon entfällt je die Hälfte auf eigene Objekte und auf Immobilien in Fonds, die DIC für institutionelle Investoren strukturiert und managt. Nach neun Monaten 2017 verbesserten sich die Funds from Operations (FFO) um 30 Prozent auf 48,1 Millionen Euro. Diese Kennzahl klammert Abschreibungen und Steuern aus und zeigt, vereinfacht gesagt, was durch Gebühren, Mieten und Verkäufe in die Kasse kommt. Stark verbessert hat sich die Finanzstruktur.

Die Nettoschulden konnten weiter auf gut 1,1 Milliarden Euro gedrückt werden, die Eigenmittelquote stieg von 31,6 auf 34,7 Prozent. Das Verhältnis von Nettomieteinnahmen zu Zinsaufwand verbesserte sich von 176 auf 220 Prozent, weil sich der durchschnittliche Zinssatz auf 1,7 Prozent halbierte, während die Durchschnittslaufzeit der Bankschulden von 3,2 auf 4,9 Jahre ausgedehnt werden konnte.

Aktientipp: Danone - Eine Übernahme wird wahrscheinlicher

Aktivistische Aktionäre treiben derzeit die Lenker europäischer Konsumgüterhersteller vor sich her. Beim französischen Joghurthersteller Danone stieg im August der von Keith Meister gesteuerte Hedgefonds Corvex für 400 Millionen Dollar ein. Der angriffslustige Investor aus New York bemängelt beim französischen Multi unter anderem eine zu schwache Ertragsqualität. Sofort kursierten Gerüchte, dass der im Branchenvergleich besonders ertragsschwache Konzern Ziel eines Übernahmeversuchs werden könnte.

Reflexartig kommentierte Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, dass "wir strategische Unternehmen, die Teil des wirtschaftlichen Vermögens unseres Landes sind, nicht Raubtieren überlassen". Ähnliches war 2005 aus Paris von der damaligen konservativen Regierung unter Jacques Chirac zu hören. Damals wurde dem US-Konzern Pepsico Interesse an Danone nachgesagt. Doch die Zeiten haben sich geändert. Nur noch neun Prozent der Belegschaft von Danone arbeiten in Frankreich. Sollte ein potenzieller Käufer also Jobs und Investitionen in Frankreich in Aussicht stellen sowie den Fortbestand als französisches Unternehmen garantieren, dann ließe sich die Blockadehaltung der Regierung in Paris in der Öffentlichkeit und auch bei Gewerkschaften kaum noch rechtfertigen. Einen ersten Teilerfolg haben die renditehungrigen Investoren offenbar erreicht: 20 Monate früher als geplant zieht sich Verwaltungsratschef Franck Riboud in den Ruhestand zurück. Der Sohn des Unternehmensgründers wetterte 2005 zusammen mit Paris gegen eine Übernahme durch Pepsico. Der Verwaltungsrat entschied jetzt, die Funktionen von Vorstands- und Verwaltungsratschef zu bündeln. Beide Posten bekleidet jetzt Vorstandschef Emmanuel Faber. Zugleich wurde die Führungsstruktur gestrafft.

Aktientipp: Ecopetrol und Burford Capital

Aktientipp: Ecopetrol - Dividende des Friedens

"Jetzt können wir Teile des Landes entwickeln, die wir nie entwickeln konnten", sagte Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos, nachdem er im August den Konflikt mit der Farc-Guerilla offiziell für beendet erklärt hatte. Die Farc-Rebellen hatten zuvor ihre Waffen an Vertreter der Vereinten Nationen übergeben. Inzwischen laufen auch Friedensverhandlungen mit der ELN-Guerilla. Der in Kolumbien über Jahrzehnte tobende Guerillakrieg forderte nicht nur unzählige Opfer in der Bevölkerung, sondern hemmte die wirtschaftliche Entwicklung des lateinamerikanischen Landes.

Das Friedensabkommen werde das Wachstum in den kommenden 15 Jahren um 0,3 Prozentpunkte erhöhen, schätzt das kolumbianische Finanzministerium. Kolumbien steht inzwischen vor dem Beitritt zur OECD. Von der Aussicht auf eine Friedensdividende besonders profitieren sollte die Ölindustrie. Denn gerade in den von der Farc ehemals kontrollierten Regionen werden große Ölvorkommen vermutet. Die kolumbianische Regierung schätzt die gesamten Öl- und Erdgasvorkommen ...

