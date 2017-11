Kürzlich veröffentlichte Daten der World Gold Council (WGC) - die wichtigste globale Lobby Organisation der Goldbergbauindustrie - zeigen, dass die Goldnachfrage in den letzten Monaten gesunken ist. Im dritten Quartal 2017 war die Nachfrage nach dem Metall so niedrig wie zuletzt vor acht Jahren. Insgesamt wurden in den letzten 3 Monaten 915 Tonnen Gold nachgefragt, das sind 9% weniger als noch vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...