Die Spekulationen der letzten Tage haben sich bewahrheitet: Seit 18 Uhr ist mit "Walk On Water" die brandneue Single von US-Rapstar EMINEM erhältlich. Aufgenommen hat der King of Rap aus Detroit den neuen Song mit Beyoncé!



Kein Beat, keine massiven Produktionen, einzig Klavierbegleitung und EMINEMs pure Sprachgewalt genügen, um "Walk On Water" zu einem massiven Statement zu machen: "Always in search of the verse that I haven't spit yet", beschreibt er aggressiv seine Suche nach innovativen Zeilen, wobei natürlich auch immer wieder "garbage" dabei ist, wie er feststellt: Kurzerhand zerreißt EMINEM seine Ideen und Skizzen auch klanglich immer wieder, während Beyoncés Gesang den sehr viel weniger aufgebrachten Gegenpol darstellt.



Nachdem er zuletzt vor exakt einem Monat mit seinem gefeierten BET-Award-Freestyle den amtierenden US-Präsidenten Trump "regelrecht zerlegt" (Spiegel-Online) hatte, verschreibt EMINEM seinen Fans mit "Walk On Water" nun ein neues wortgewaltiges Heilmittel, das er schon in den letzten Tagen mit Anspielungen im Rahmen der mit ihm in Verbindung gebrachten Fake-Medikamenten-Kampagne für ein Präparat namens "Revival" gemacht hatte.



Der Instagram-Teaser für die neue Single zeigte einen Medikamenten-Werbezettel für das Mittel "Revival", auf dem eine beliebige Tagesdosis von "Walk On Water" empfohlen wird: Ab sofort als digitaler Download und bei allen Streaming-Partnern erhältlich, vereint EMINEMs neue Single auch die verbalen Kräfte von seinem Vocal-Gast Beyoncé, die den Song sogar eröffnen darf.



Ergänzend zur erst kürzlich im Netz aufgetauchten Website askaboutrevival.com, veröffentlichte EMINEM erst heute via Twitter ein Video mit der Ansage, dass "Revival" schon am heutigen Freitag ermöglichen würde, "auf Wasser zu gehen". Erste Spekulationen um die Kampagne zum "Revival"-Medikament hatten die Runde gemacht, nachdem Fans im Hintergrund eines Yelawolf-Instagram-Posts ein Werbeplakat für das imaginäre Präparat entdeckt und bei genauerem Hinsehen im Namen "Revival" das stilisierte, umgedrehte E ausfindig gemacht hatten...



Außerdem wurde bekannt, dass EMINEM am 18. November bei "Saturday Night Live" auftreten wird - als Host der US-TV-Sendung fungiert in dem Fall Chance The Rapper.



Vier Jahre nach seiner "The Marshall Mathers LP 2" ist er nun zurück: "Walk On Water" featuring Beyoncé ist der erste Schritt zum "Revival".



Über EMINEM:



Nachdem sich sein Durchbruch Anfang 2017 zum 18. Mal gejährt hat, kann EMINEM inzwischen auf Albumverkäufe im hohen dreistelligen Millionenbereich - 125 Mio. Singles und 175 Mio. Singles - zurückblicken, wobei die Zahl der Streams bei unglaublichen 21 Milliarden liegt: 958 (!) Mal Platin gab's für seine bis dato veröffentlichten Longplayer, von denen gleich sieben in Folge die Spitze der UK- und der US-Charts belegten. In Deutschland gab es vier Mal Platz 1 sowie weitere Top-3-Positionen. Sein zuletzt veröffentlichtes Soloalbum "The Marshall Mathers LP2" bescherte ihm bereits Grammy #14 und #15 - dazu gab's erneut Platz 1 in Deutschland, den USA und UK. Insgesamt hat EMINEM über 500 Awards gewonnen (u.a. 1 Oscar, 15 Grammys, 4 BRITs, 7 Echos, 5 Guinness-Buch-Einträge). Sein vor einem Monat bei den BET Awards präsentierter Freestyle "The Storm" verzeichnet seither über 38 Millionen Views bei YouTube.



