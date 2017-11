Morphosys kann bislang auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken. Mit Guselkumab gelang in den USA die erste Zulassung in der Firmengeschichte. Zudem konnten einige Erfolge in der Produktpipeline erzielt werden. Im laufenden Jahr stehen aber durchaus noch einige weitere interessante Ereignisse bevor. Im Proprietary Development Segment erwartet Morphosys die folgenden Entwicklungen: Bei MOR208 sollen weitere klinische Daten von Patienten aus der laufenden Phase 2-Studie (L-MIND) in Kombination mit Lenalidomid in der Indikation DLBCL auf der ASH-Konferenz im Dezember 2017 vorgestellt werden. Bei MOR202 wird die Phase 1/2a-Dosisfindungsstudie im multiplen Myelom weitergeführt, in der MOR202 in der höchsten Dosierung in Kombination mit Pomalidomid beziehungsweise mit Lenalidomid untersucht wird. Das Unternehmen untersucht derzeit Möglichkeiten für einen Deal mit einem externen Partner, um die klinische Weiterentwicklung von MOR202 zu erleichtern.

