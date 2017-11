Continental erwägt den Schritt in eine neue Technologiebranche: Der Autozulieferer spielt mit dem Gedanken, in die Produktion von Elektro-Akkus einzusteigen. Damit würden Investitionen in Milliardenhöhe einhergehen.

Der deutsche Autozulieferer Continental erwägt den Aufbau einer Akku-Fertigung für Elektrofahrzeuge. "Wir können uns gut vorstellen, in die Herstellung innovativer Batterien einzusteigen", sagte Vorstandschef Elmar Degenhart der Branchenzeitung "Automobilwoche": "Dies gilt auch für die ...

