Liebe Leser,

die gemischt ausgefallenen Ergebnisse vieler deutscher Unternehmen haben in dieser Woche die Infineon-Aktie belastet. Infineon selbst wird in der nächsten Woche die Zahlen per viertes Geschäftsquartal veröffentlichen. Die Erwartungen sind weiterhin positiv. In dieser Woche wurde zudem bekannt, dass Broadcom den Infineon-Rivalen Qualcomm für 130 Mrd. US-Dollar übernehmen will. Qualcomm selbst ist derweil gerade dabei, einen Deal mit dem niederländischen Marktführer NXP unter ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...