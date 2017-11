Liebe Leser,

die Allianz hat am Freitag die Ergebnisse per drittes Quartal veröffentlicht. Daraus ging hervor, dass die Umweltkatastrophen in diesem Jahr, weniger negative Auswirkungen auf die Gewinne des größten europäischen Versicherungskonzerns hatten, als von vielen erwartet worden ist. Der Aufwand, der sich aus diesen ergab, bezifferte sich auf 529 Mio. Euro. Es wurden deutlich mehr erwartet. Das operative Ergebnis fällt von 3 Mrd. im Vorjahresquartal auf 2,5 Mrd. Euro in Q3 2017.

Prognosen ... (David Iusow-Klassen)

