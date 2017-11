von Jörg Lang, €uro am Sonntag Der vom Finanzen Verlag entwickelte Index German M & A konnte in den vergangenen vier Wochen leicht an Wert gewinnen. Im laufenden Jahr legt das Zertifikat der HypoVereinsbank, das den Index abbildet, fast 60 Prozent zu. Doch nicht alle 20 Aktien des Index trugen zu dieser Entwicklung bei. Nachzügler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...