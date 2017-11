Liebe Leser,

derzeit gibt es eine ganze Reihe von 9-Monats-Zahlen - so auch von Vonovia. Bei solchen Immobilienaktien ist die Kennzahl FFO (das steht für "funds from operations") wichtig. Und da zeigte sich, dass das FFO 1 bei Vonovia von 571,6 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2016 auf 690,5 Mio. Euro in den ersten drei Quartalen 2017 gestiegen ist. Das entspricht einem Anstieg von 20,8%.

Das FFO 1 pro Aktie stieg nicht ganz so stark, weil sich die Aktienzahl erhöht hat. Dennoch ... (Peter Niedermeyer)

