Liebe Leser,

die Commerzbank hat in dieser Woche die Ergebnisse per drittes Quartal veröffentlicht. Dank Sondererträgen konnte das Unternehmen das operative Ergebnis auf 629 Mio. Euro steigern - ein Plus von 46 % gegenüber dem Vorjahresquartal. In den drei ersten Quartalen des Jahres hat die Bank damit 1,14 Mrd. Euro operativ erwirtschaftet - ein Plus von 7,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Netto lag das Ergebnis bei 66 Mio. Euro. Die Prognosen hat das Finanzinstitut damit bestätigt. Netto ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...