boersenradio.at: Die Wieser Börse goes to ETF. Die Wiener Börse wird immer internationaler. Man kann jetzt 130 US-Aktien handeln, DAX-Werte und die zweite Reihe DAX handeln. Fast 140 europäische Aktien handeln. Jetzt kommen noch ETFs dazu. Wie viele ETFs gibt's denn? Was sind das für ETFs? Boschan: Da muss ich Sie zunächst kurz ergänzen, wenn Sie gestatten, es sind mittlerweile weit mehr als 140 ausländische Aktien. Wir haben round about bereits weitere 500 ausländische Aktien im Handel im Angebot und das sind im Wesentlichen die europäischen Haupttitel, all dasjenige, was wir als die hochliquiden Titel im Börsenhandel bezeichnen. Sie haben aber recht, die wesentliche nächste Erweiterung, die wir jetzt vorhaben, ist ein...

