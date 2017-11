Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Ulf Sommer und Sönke Niefünd blicken auf die Entwicklung beim Versicherer Allianz.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Der Allianz-Konzern hat zum Wochenschluss starke Quartalszahlen vorgelegt, seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben und die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms angekündigt. Seit Februar hat der Versicherer dafür bereits 2,7 Milliarden Euro ausgegeben. Ist das gut? Die Aktionäre erfreut es, weil sich so der Gewinn je Aktie erhöht und das Aktienangebot an der Börse verknappt, was wiederum den Kurs treibt. Am Freitag zählte die Aktie jedenfalls zu den Gewinnern im Dax. Doch die Versicherten erhoffen sich ganz sicher eine sinnvollere Verwendung ihrer Beiträge.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV hat sehr gute Quartalszahlen präsentiert. Das bereinigte operative Ergebnis ...

