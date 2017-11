"Was glaubt ihr was hier los wäre, wenn alle wüssten was hier los ist." Es ist nicht viel, was aus der Zeit übriggeblieben ist, in der ich mich für "linke" Themen interessierte. Das letzte Überbleibsel ist im Wesentlichen nichts weiter als dieser Satz, der mir in letzter Zeit wieder in den Sinn kam. In ihm spiegelt sich die Hoffnung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...