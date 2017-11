Während Beate Uhse ums Überleben kämpft, revolutionieren Start-ups das Sexgeschäft - unter anderem mit Sexrobotern. Jetzt setzt der einstige Marktführer auf den Ort, wo alles angefangen hat.

Es gibt kein Sexspielzeug, für das Harald Piendl keinen Vergleich zu seinem Lieblingshobby findet: das Fahrradfahren. Wie bei einer langen Radtour habe der Vibrator verschiedene Steigungen und Intensitäten, zum Beispiel. Seine Hand umfasst einen leuchtgrünen Silikonstab mit drei Knöpfen am Ende. Piendl drückt auf den untersten und das Gerät beginnt, vor- und zurückzuruckeln. Der 50-jährige Manager zieht die Faust zu, damit der Vibrator nicht aus der Hand rutscht.

Die Welt des Sexspielzeugs ist neu für Piendl und immer noch ein bisschen peinlich, und die Fahrradmetaphern machen alles etwas einfacher. "Es gibt keinen Grund, sich auf nur einen Vibrator zu beschränken. Das ist wie bei passionierten Radfahrern: Die haben ein Fixie für die City, ein Mountainbike fürs Gelände und ein Rennrad für die Straße", sagt er und schaltet das grüne Gerät ab. Er stellt es zurück ins Regal, tritt einen Schritt zurück und betrachtet die anderen sieben bunten Modelle, die aus der Verpackung genommen und ausgestellt sind: Das Anfassen und Ausprobieren soll Kunden in den Laden locken, der an diesem Mittwochvormittag leer ist.

Seit drei Monaten ist Piendl Deutschlandchef von Beate Uhse, dem ältesten und größten deutschen Unternehmen der Sexindustrie - allerdings auch dem größten Sorgenkind der Branche. Denn das Geschäft mit der Lust ist in den vergangenen Jahren deutlich komplizierter geworden, womöglich zu kompliziert für den einstigen Branchenprimus. Beate Uhse stammt aus einer Zeit, als das Produkt Sex geschäftlich eine recht schlichte Sache war: Pornofilme, Gummipuppen und Fetischzubehör verkauften sich von allein. Die Produkte waren überwiegend auf Männer fokussiert und meist so vulgär, dass sich ebenjene Kunden nicht länger als nötig in den schmuddeligen Sexshops aufhielten.

Doch damit ist es seit einigen Jahren vorbei. Der Onlinehandel ermöglicht es, anonym Sexspielzeug zu kaufen, auch ohne in dunkle Stadtecken abzutauchen. Digitale Angebote wie virtuelle Realität oder Sexroboter ermöglichen ganz neue Geschäfte mit der Lust - für Anbieter, die die entsprechende Kompetenz mitbringen. Und dann hat die Branche entdeckt, dass auch Frauen ein Sexualleben haben, für welches man Produkte anbieten kann. Paare werden als Zielgruppe attraktiver. Der Markt wächst.

Was für die Branche gut ist, bugsiert Beate Uhse aber nur tiefer in die Krise. Die alten Kunden wandern ab, die neuen sind von vornherein verloren. Denn den veränderten Markt haben Jüngere längst besetzt. E-Commerce-Unternehmen wie eis.de mit einem Umsatz von mittlerweile 100 Millionen Euro. Oder Start-ups wie die Berliner Firma Amorelie, die fünf Jahre nach Gründung mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt. Im vorletzten Jahr ist ProSiebenSat1 eingestiegen und hält seither drei Viertel der Unternehmensanteile. In dem Jahr machte das Unternehmen 5,5 Millionen Euro Verlust. Ob Amorelie mittlerweile schwarze Zahlen schreibt, wollen die Berliner nicht offenlegen.

Der Konzern setzt darauf, dass sich das Geschäft in Zukunft besser entwickelt. Und darauf, den Alten im Geschäft wie Beate Uhse weiter zuzusetzen.

Die neuen Unternehmen der Sexindustrie präsentieren sich wie ein Mischung aus Wäscheboutique und Apotheke für Hipster. Und kommen gerade bei den jüngeren Generationen damit gut an. Einige der Produkte werden mit medizinischem Nutzen für die Beckenbodenmuskulatur beworben. Andere zeigen lachende junge Paare, die sich unter der Bettdecke kuscheln. Hier ist nichts schmuddelig, hier ist nichts vulgär. Und die neuen Produkte und neuen Spieler haben den Markt insgesamt nicht nur verändert, sondern auch vergrößert: Ein Viertel aller Deutschen gibt an, Sexspielzeug zu besitzen, bei den unter 50-Jährigen bestätigt dies ein Drittel.

Nur ein Unternehmen profitiert nicht davon: Beate Uhse. In den vergangenen zehn Jahren ist der Umsatz von 271 Millionen auf knapp über 100 Millionen Euro 2016 eingebrochen, hat sich die Zahl der Mitarbeiter auf nur noch 500 gedrittelt. Vor wenigen Tagen musste das Unternehmen seine 2016er-Zahlen korrigieren, meldete wieder mal eine "angespannte Finanzlage" - Beate Uhse braucht dringend frisches Geld. Gerade hat das Unternehmen sein Management ausgetauscht, wieder einmal. Und zum letzten Mal versucht Beate Uhse nun eine Antwort auf die Frage zu finden: Lässt sich ein traditioneller Sexspielzeughändler in die Zukunft überführen? Oder geht es ihm wie der ganzen eingesessenen Branche: Es wird so lange disruptiert, bis vom Alten nichts übrig ...

