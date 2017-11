Liebe Leser,

am Freitag wurde die Apple-Aktie ex Dividende gehandelt. Umgerechnet 0,54 Euro werden im Rahmen der Gewinnbeteiligung an die Anteilseigner ausgeschüttet. Damit bleibt Apple seiner Dividendenpolitik treu und schüttet denselben Betrag aus wie zum 10. August 2017. Die Verkaufszahlen des iPhone X beflügeln den Ausblick und das große Weihnachtsgeschäft liegt noch vor uns. Das vierte Quartal dürfte damit eines der stärksten von Apple werden.

Einschätzungen zum Chartbild: ... (Johannes Weber)

