Liebe Leser,

spannend, sehr spannend ist es derzeit bei der Wirecard-Aktie in Bezug auf den Chart. Da ging es schließlich in den vergangenen Tagen sehr volatil zu! Sie erinnern sich bestimmt - am Dienstag notierte die Aktie noch relativ ruhig im Bereich 85 Euro, um dann am Mittwoch auf zwischenzeitlich rund 70 Euro einzubrechen.

Nichts Genaues weiß man nicht im Hinblick auf mögliche Vorwürfe gegen Wirecard, die durch die Medien gingen. Offensichtlich kam bei der Masse der Wirecard-Aktionäre ... (Peter Niedermeyer)

