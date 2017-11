Liebe Leser,

Apple hat die vergangene Woche zum Schluss etwa auf dem Niveau beendet, auf dem das Unternehmen die Woche begonnen hatte. Dennoch hat sich die Anzahl charttechnischer starker Signale noch einmal vermehrt. So ist unter der Woche mit 151,55 Euro ein neues Allzeithoch gelungen. Damit setzte Apple eine Marke, die es in der nächsten Woche noch einmal zu überbieten gilt. Der Kurs könne dann, so lautet die Analyse, ohne weitere Widerstände sogar bis zu 200 Euro klettern. Damit eröffnet ... (Frank Holbaum)

