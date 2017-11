Immobilienunternehmen bauen je nach Nutzungszweck Wohnungen, Büros oder Einkaufszentren. Doch die Grenzen verschwimmen. Auf der Handelsblatt-Tagung Immobilienwirtschaft zeigen Experten, was das für die Branche bedeutet.

Jungunternehmer Marcus Cordery wohnt in einem von 550 Appartements in einem Gebäude des Londoner Start-ups "The Collective". Das Unternehmen betreibt in Großbritannien mehrere kollektive Wohnprojekte. Die Bewohner sollen nicht nur unter einem Dach leben, sondern auch zusammen arbeiten. Jungunternehmer Cordery findet, dass das sogenannte Co-Living das Leben abenteuerlicher macht: "Es fühlt sich an wie reisen", sagt er. Cordery bezahlt nicht nur für seine eigenen vier Wände, sondern auch für die Möglichkeit, sich mit Nachbarn zum Kochen oder zum Gesellschaftsspiele Spielen treffen zu können. Er kann Bücher auf seinem E-Reader lesen oder zum Schmökern in die hauseigene Bibliothek gehen. Alles im Mietpreis inklusive.

Werden wir so in Zukunft wohnen? Alleine und trotzdem gemeinsam mit anderen? Sicher nicht jeder. Aber Oona Horx-Strathern, CEO des Zukunftsinstitut Horx, ist sich sicher: Co-Living ist eine echte Alternative für die steigende Zahl der Alleinlebenden. Und unsere Wohnräume und Städte müssten sich ohnehin verändern, macht Horx-Strathern auf der Handelsblatt-Tagung Immobilienwirtschaft in Berlin deutlich. Der Grund: Auch Immobilien- und Stadtentwickler müssen sich Trends anpassen. Das Zukunftsinstitut hat zwölf solcher Trends ausgemacht. Vier von ihnen sind für die Immobilienwirtschaft besonders relevant: Urbanisierung, Digitalisierung sowie die Alterung und die Individualisierung der Gesellschaft.

Urbanisierung bedeutet, dass immer mehr Menschen vom Land in die Stadt ziehen. "Leben und arbeiten wachsen immer stärker zusammen. Pendeln ist out", fasst Gabriele Volz das Ergebnis der WealthCap-Studie "DNA des Erfolges - Stadt der Zukunft" zusammen. Volz ist Geschäftsführerin des Unternehmens, das vor allem als Anbieter geschlossener Immobilienfonds bekannt ist. Dekabank-Chefsvolkswirt Ulrich Kater prophezeit allerdings: ...

