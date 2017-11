Stuttgart (ots) - Donald Trumps Reise durch Ost- und Südostasien zeigt: Er vertritt auch hier vor allem die Interessen der US-Wirtschaftselite. Ein besserer Rahmen für den Welthandel ist von ihm nicht zu erwarten. Trump bereist derzeit diejenigen Länder, die den Gedanken der Globalisierung nicht nur begeistert aufgegriffen, sondern auf eine ganz neue Stufe gehoben haben. Erst war er bei den Super-Exporteuren Japan, Südkorea und China, jetzt bereist er die Tigerstaaten im Süden Asiens. Doch statt hier für eine menschlichere Globalisierung zu werben, setzt er die Fehler der vergangenen Jahrzehnte fort. Er betont zwar markig, Jobs nach Amerika zurückbringen zu wollen und künftig "gute Deals" abzuschließen. Doch seine Politik schafft weder gute Arbeitsplätze in den Staaten, noch verbessert sie die Bedingungen in den asiatischen Industriestädten.



