Darüber hinaus beteiligt sich der Hersteller mit Vorträgen zur energieeffizienten Kühlung neuer Rechenzentren und den Austausch von Bestandsanlagen aktiv an den Informationsveranstaltungen der Messe. "Wir wollen und werden mit der RC Group den Markt der Kühlung von Rechenzentren und IT-Einrichtungen aktiv angehen", so Holger Thiesen General Manager, Living Environment Systems bei Mitsubishi Electric. "Dafür suchen wir den Dialog mit Entscheidungsträgern im IT- und Technologiebereich auch auf hoch spezialisierten Messen wie der Data Centre World." Im Mittelpunkt der Messepräsentation stehen das Kaltwassersystem "X-Type" und die "CRC Rack Cooler" Einheiten des Unternehmens. Kaltwassersystem X-Type Der auf Wasser als Energieträger basierende X-Type fällt besonders durch seine außergewöhnlichen Betriebsbedingungen auf. So wird mit einer vergleichsweise hohen Wasservorlauftemperatur von 18 °C und einer Wasseraustrittstemperatur von 28 °C gearbeitet. Moderne Rechenzentren stellen hohe Anforderungen an die Geräteeffizienz, erlauben dabei aber höhere Temperaturen. Laut ASHRAE 2011 sind Serveransaugtemperaturen von 27 °C zulässig. Genau auf diese Parameter hin wurde der X-Type ausgelegt. Aufgrund des optimierten Wärmeübergangs und der Wassertemperaturen kann die Freikühlfunktion schon bei relativ hohen Außentemperaturen genutzt werden, sodass die mechanische Kühlung durch den Kompressor in dieser Zeit entfällt. Das Ergebnis im Vergleich zu konventionellen ...

