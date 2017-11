Pitney Bowes (ISIN: US7244791007, NYSE: PBI) wird am 12. Dezember 2017 eine Quartalsdividende von 18,75 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Record date ist der 21. November 2017. Somit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,75 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 7,23 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 10,37 US-Dollar (Stand: 10. November 2017). Pitney Bowes ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...