Medienmitteilung

Thun, 13. November 2017

Meyer Burger veräussert das nicht-PV bezogene Diamantdrahtproduktionsgeschäft an Thermocompact Group

Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) veröffentlichte am 1. März 2017, dass die eigene Drahtproduktion von Diamantdraht bei Diamond Materials Tech Inc. (DMT) in Colorado Springs, USA, eingestellt wird. Meyer Burger konnte nun einen bindenden Kaufvertrag mit Thermocompact Group unterzeichnen. Thermocompact erwirbt das verbleibende Geschäft von DMT für rund USD 6 Mio. in bar. Der Vollzug der Transaktion ist auf Mitte Dezember 2017 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Verkauf werden rund 25 Mitarbeitende ebenfalls von Thermocompact Group übernommen. Die Diamantdrahtproduktion, welche in der Vergangenheit PV bezogene Applikationen bediente, wurde von Meyer Burger während des ersten Halbjahrs 2017 bereits geschlossen.

Die Thermocompact Gruppe ist spezialisiert auf Edelmetallbeschichtung, Herstellung von Hightech-Drähten für die Elektroerosion sowie hochspezialisierte Fixed Abrasive Drähte für Photovoltaik, Elektronik und LED Anwendungen. Das Unternehmen bedient diverse Bereiche wie Automobil, Luftfahrttechnik, Weltraum, Steckverbindungen, den Gesundheitsbereich und das Präzisionsschneiden. www.thermocompact.com

Meyer Burger wechselte den Rechnungslegungsstandard von IFRS auf Swiss GAAP FER im Jahr 2013. In Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 30 entschied sich Meyer Burger, Goodwill aus Akquisitionen über das Eigenkapital zu verrechnen. Im Fall einer Veräusserung einer Geschäftseinheit verlangen die Rechnungslegungsvorschriften von Swiss GAAP FER, dass der damit verbundene Goodwill über die Erfolgsrechnung rückgeführt wird. In diesem Zusammenhang erwartet Meyer Burger aufgrund des Verkaufs des DMT Geschäfts einen ausserordentlichen, nicht liquiditätswirksamen Aufwand von USD 22.5 Mio. als Goodwill Recycling. In der Erfolgsrechnung wird dieser Aufwand im Ausserordentlichen Ergebnis oberhalb des Ergebnisses vor Steuern berücksichtigt. Das Eigenkapital von Meyer Burger wird durch die Rückführung des Goodwills nicht beeinträchtigt und das Goodwill Recycling selbst hat auch keinen Einfluss auf die operative Leistung des Unternehmens.

Hans Brändle, CEO von Meyer Burger: "Nachdem wir die Einstellung unseres Diamantdrahtgeschäfts in Colorado Springs im März 2017 veröffentlicht haben freuen wir uns, dass mit dem Verkauf des nicht-PV bezogenen Geschäfts an Thermocompact eine gute industrielle Lösung für diesen Geschäftsbereich gefunden wurde. Mit dem Verkauf haben wir unsere Aktivitäten in Bezug auf Diamantdrahtproduktion in Colorado Springs endgültig abgeschlossen und konnten noch einen gewissen Wert und Cashflow aus dem verbleibenden Geschäft realisieren."

Kontakte:

Ingrid Carstensen

Head of Corporate Communications

Tel: +41 (0)33 221 28 34

(ingrid.carstensen@meyerburger.com: mailto:ingrid.carstensen@meyerburger.com)

Daniel Eicher

c/o Tolxdorff & Eicher Consulting

Tel: +41 (0)33 221 28 83

(daniel.eicher@meyerburger.com: mailto:daniel.eicher@meyerburger.com)

Über Meyer Burger Technology AG

(www.meyerburger.com: http://www.meyerburger.com/)



Meyer Burger ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Ihr Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Mit Präzisionsprodukten und innovativen Technologien hat sich das Unternehmen in den letzten zehn Jahren einen Spitzenplatz in der Photovoltaik erarbeitet und sich als internationale Premium-Marke etabliert.

Das Spektrum an Systemen, Produktionsanlagen und Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette in der Photovoltaik umfasst die Prozesse Wafering, Solarzellen, Solarmodule und Solarsysteme. Durch den Fokus auf Kerntechnologien in der Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten.

Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).

