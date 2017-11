Selbst die schönste Rally am Aktienmarkt ist keine Einbahnstraße. Dies müssen Anleger erst wieder lernen, zu sehr hatte man sich an ständig steigende Kurse gewöhnt. Mit dem Level von 13.500 Zählern hat der Markt sein Ziel für eine Jahresendrally wie zu erwarten wohl schon Anfang November erreicht. In unserer Produktübersicht finden Sie einen DAX-Inliner zur defensiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...