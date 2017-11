FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.11.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA GB00BDH37892 ESCHER MARWICK 16/21 MTN 0.004 %

XFRA AU3SG0000086 NSW TREASURY CORP. 2020

M3AG XFRA DE0005321038 MONEGA GERMANY 1.649 EUR

XFRA DE000HSH3420 HSH NORDBANK IZ 6 12/19 0.001 %

M3AI XFRA DE0005321061 MONEGA EURO-BOND 0.911 EUR

M3AH XFRA DE0005321053 MONEGA EUROLAND 1.460 EUR

XFRA DE000HSH34W0 HSH NORDBANK IS VII 12/19 0.001 %

ZB1 XFRA US9897011071 ZIONS BANCORPORATION 0.137 EUR

TGR XFRA US9884981013 YUM BRANDS 0.258 EUR

XIX XFRA US9839191015 XILINX INC. DL-,01 0.301 EUR

WI1 XFRA US9746371007 WINNEBAGO IND. DL-,50 0.086 EUR

XFRA DE000HSH34V2 HSH NORDBANK MZC IV 12/18 0.000 %

VET XFRA US92240G1013 VECTREN CORP. 0.387 EUR

WXE XFRA US9030021037 UMH PROPERTIES INC.DL-,10 0.155 EUR

NRT XFRA US8810052014 TERRA NITROGEN COM.UTS 1.168 EUR

TBH XFRA US8793691069 TELEFLEX INC. DL 1 0.292 EUR

DYH XFRA US87612E1064 TARGET CORP. DL-,0833 0.533 EUR

TFC XFRA US8722751026 TCF FINL CORP. DL-,01 0.064 EUR

SP8 XFRA US8468191007 SPARTAN MOTORS DL-,01 0.043 EUR

SZR XFRA US8448951025 SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1 0.425 EUR

RRC XFRA US7588491032 REGENCY CENT DL-,01 0.455 EUR

PQ3 XFRA US74386T1051 PROVIDENT FINL SVCS DL-01 0.172 EUR

MMY XFRA US5779331041 MAXIMUS INC. 0.039 EUR

USS XFRA US5658491064 MARATHON OIL DL 1 0.043 EUR

LLY XFRA US5324571083 ELI LILLY 0.447 EUR

KOG XFRA US5010441013 KROGER CO. DL 1 0.107 EUR

KLA XFRA US4824801009 KLA-TENCOR CORP. DL-,001 0.507 EUR

JBL XFRA US4663131039 JABIL DL-,001 0.069 EUR

INP XFRA US4601461035 INTL PAPER DL 1 0.408 EUR

WXF XFRA US4327481010 HILLTOP HLDGS INC. DL-,01 0.052 EUR

G90 XFRA US3936571013 GREENBRIER COS DL-,001 0.198 EUR

GRA XFRA US38388F1084 GRACE + CO., W.R. (DEL.) 0.180 EUR

PEO XFRA US30161N1019 EXELON CORP. 0.281 EUR

EDC XFRA US2091151041 CONSOLIDATED EDISON 0.593 EUR

MBU XFRA US2044481040 CIA DE MIN. BUEN. B ADR 1 0.026 EUR