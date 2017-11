Das Ergebnis von PNE Wind ist vor Zinsen und Steuern (EBIT) in den ersten neun Monaten auf 23,7 (Vorjahr 7,2) Mio. € gestiegen. Die Umsätze legten um 5 % auf 81,2 Mio. € gegenüber der Vorjahresperiode zu. Wie das Unternehmen mitteilte, schreitet der Aufbau eines europäischen Windparkportfolios voran. Einen erheblichen Ergebnisbeitrag erzielte das Unternehmen aus der Veräußerung von Projektrechten in den USA und in Schweden und dem Portfolioverkauf von 2016, der eine nachträgliche Kaufpreiszahlung von 21,4 Mio. € nach sich zog. PNE Wind hat jüngst die Prognose erhöht und erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein Konzernergebnis von 17 bis 23 (bislang 0 bis 15) Mio. €.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Termin-Börse Nr. 45 vom 11.11.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info