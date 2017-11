Der Energiekonzern Innogy hat im britischen Vertriebsgeschäft unter dem Strich deutlich weniger verdient. Die britische Tochter Npower hat in den ersten neun Monaten einen deutlichen Verlust verbuchen müssen.

Der Energiekonzern Innogy hat wegen seines seit Jahren schwächelnden Vertriebsgeschäfts in Großbritannien einen herben Gewinnrückgang verbucht. Das Nettoergebnis sei in den ersten neun Monaten um 61,4 Prozent auf 389 Millionen Euro eingebrochen, teilte der Versorger am Montag mit. Auf die britische Vertriebstochter habe Innogy eine Abschreibung von 480 Millionen Euro vornehmen müssen. Der Versorger bestätigte seine Prognosen für das Gesamtjahr, fügte jedoch ...

