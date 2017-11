Die Senvion S.A. (ISIN: LU1377527517), ein führender Hersteller für Windenergieanlagen weltweit, hat die "Notice to Proceed" zu dem Vertrag über die Installation der ersten 35 von insgesamt 59 Windenergieanlagen im Windpark Lincoln Gap in South Australia erhalten.

Senvion wird im Windpark Lincoln Gap Turbinen vom Typ 3.6M140 EBC installieren - die ersten Turbinen aus dem Drei-Megawatt-Portfolio von Senvion auf australischem Boden. Bereits im Februar 2017 hatte Senvion den Abschluss eines bedingten Vertrags über die Installation einer Windenergiekapazität von mehr als 300 Megawatt (MW) mit Nexif Energy für die Windparks Lincoln Gap in South Australia und Glen Innes in New South Wales bekannt gegeben.

Raymond Gilfedder, CEO und Managing Director von Senvion Australi:a "Dieser wirksame Vertrag über die Installation der ersten 35 Windturbinen des Windparks Lincoln Gap ist ein bedeutender Meilenstein für Senvion. Zudem markiert er die Einführung der Senvion 3.6M140 in Australien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...