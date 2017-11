In Zeiten globaler Vernetzung ändern sich die Anforderungen grundlegend - auch in der Messtechnik. Die herkömmliche Übertragung der Daten vom Sensor an der Maschine zum Messrechner im Leitstand ist nicht mehr der Hauptanwendungsfall. Es entstehen neue Use Cases, bei denen die Messdaten teilweise weltweit verteilt erfasst sowie betriebssystem- und standortunabhängig auf mobilen Endgeräten dargestellt werden sollen. Für diese Anwendungsfälle sind grundlegend andere Konzepte erforderlich, die deutlich von den bisherigen Methoden abweichen.

Zwar sind und bleiben Erfassung, Sammlung und Vorverarbeitung von Messdaten die Grundlage jeder Messtechnik-Anwendung. Allerdings ändert sich deren Aufbau: Die Messstellen sind teilweise zentral, immer öfter aber auch verteilt angeordnet und mit sehr unterschiedlichen Sensoren bestückt. Die Aufgabe der Messtechnik besteht nun darin, die Daten aus diesem heterogenen Umfeld zusammenzuführen, vorzuverarbeiten und für die weitere Nutzung bereitzustellen. Diese Vielfalt zu beherrschen, war die Zielsetzung bei der Entwicklung der Geräteserie Loggito.

