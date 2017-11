Die Berliner artnet AG (ISIN: DE000A1K0375), führender Anbieter von Datenanalyse für den Kunstmarkt und Betreiber der einzigen echten Online-Plattform für Auktionen bildender Kunst, steigerte ihren Gesamtumsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 9% auf 15,3 Mio. USD.* Im dritten Quartal 2017 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 11% auf 5,0 Mio. USD.** "Wir hatten erneut ein starkes Quartal dank des zweistelligen Umsatzwachstums in den Segmenten Auctions und Advertising", sagte Jacob Pabst, Vorstand der artnet AG. "Reine Online-Auktionen werden zunehmend populärer und unser englischsprachiger Nachrichtendienst artnet News wurde angesichts wachsender Nutzerzahlen für die digitalen Werbekampagnen von Luxusmarken noch attraktiver. artnet News trägt in diesem Jahr fast zwei Drittel zu unseren gesamten Werbeerlösen bei." Das Konzernergebnis stieg in den ersten neun Monaten um 55% auf ...

