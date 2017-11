Northern Trust (Nasdaq: NTRS) Asset Management hat Martha Fee zum Chief Operating Officer (COO) für Europa, den Nahen Osten, Afrika und den Raum Asien-Pazifik (EMEA und APAC) berufen.

Fee wird in London für die Leitung der internationalen Geschäftstätigkeiten und Infrastrukturteams von Northern Trust im Raum EMEA und APAC zuständig sein. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden wird Fee zudem die Führung verschiedener, mit dem Geschäft von Northern Trust Asset Management verbundener Unternehmen übernehmen. Sie wird an Wayne Bowers, CEO und CIO von Northern Trust Asset Management, Raum EMEA und APAC, berichten.

"Unser internationales Unternehmen baut seine Investitionskapazitäten, die Serviceplattform für Kunden und das Angebot gepoolter Fondsvehikel weiter aus", so Bowers. "Martha bringt umfangreiche internationale Erfahrungen und fundierte Kundenkenntnisse in diesen Bereichen mit und wir freuen uns über ihre Berufung, sodass sie das Wachstum und die Diversifizierung unserer Produkte in den Regionen weiter vorantreiben kann."

Fee war vor Northern Trust Asset Management zwei Jahre lang bei den Global Fund Services von Northern Trust tätig, wo sie im Kundenbeziehungsmanagement für anspruchsvolle, weltweit tätige Vermögensverwalter zuständig war. Sie hat 18 Jahre globale Branchenerfahrungen, insbesondere im Offshore-Fondsgeschäft und Kundenservice. Vor ihrem Wechsel zu Northern Trust im Jahr 2015 war Fee 10 Jahre lang bei Janus Capital International tätig.

Northern Trust Asset Management ist eine weltweit führende Vermögensverwaltungsgesellschaft, die institutionelle und private Anleger in 29 Ländern bedient. Die umfangreichen Investmentkompetenzen erstrecken sich über alle Märkte und Anlageklassen, von passiven und mit einem Risikofaktor behafteten, bis zu grundlegend aktiven, anlagenklassenübergreifenden und Multi-Manager-Strategien in Form unterschiedlicher Vehikel. Zum 30. September 2017 verwaltete Northern Trust ein Vermögen von insgesamt 1,13 Billionen US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website oder folgen Sie uns auf Twitter @NTInvest.

Northern Trust Asset Management besteht aus Northern Trust Investments, Inc., Northern Trust Global Investments Limited, Northern Trust Global Investments Japan, K.K., NT Global Advisors, Inc. und Investmentpersonal von The Northern Trust Company of Hong Kong Limited und The Northern Trust Company.

Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) ist ein führender Anbieter in den Bereichen Vermögensverwaltung, Anlagenservice, Anlageverwaltung und Banking für Unternehmen, Institutionen, vermögende Familien und Privatpersonen weltweit. Das Unternehmen wurde 1889 in Chicago (USA) gegründet, unterhält Niederlassungen in 19 US-Bundesstaaten und in Washington D.C. sowie 23 internationale Niederlassungen in Kanada, Europa, Nahost und im asiatisch-pazifischen Raum. Zum 30. September 2017 verwahrt Northern Trust Vermögenswerte im Gesamtwert von 9,7 Billionen US-Dollar und verwaltet Vermögen in Höhe von 1,1 Billionen US-Dollar. Seit mehr als 125 Jahren ist Northern Trust ein angesehener, branchenweit führender Anbieter von außergewöhnlichen Serviceleistungen in Kombination mit herausragendem Know-how, hoher Integrität und Innovationskraft im Finanzbereich. Weitere Informationen finden Sie unter northerntrust.com oder folgen Sie uns auf Twitter @NorthernTrust.

Die Northern Trust Corporation, Sitz: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 USA, ist in den USA als Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen. Informationen zum globalen Rechts- sowie aufsichtsrechtlichen Status finden Sie unter https://www.northerntrust.com/disclosures

