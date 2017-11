ad pepper media International N.V.: AD AGENTS WÄCHST DYNAMISCH UND BAUT SEINE MARKTPOSITION AUS

- Umsatz steigt in den ersten neun Monaten um 42% auf 12 Millionen Euro - Beschleunigtes Wachstum im dritten Quartal mit insgesamt 62% - Gewinn von Neukunden insbesondere für Amazon Marketing

Herrenberg/Nürnberg, 13. November 2017 Die Full-Service Performanceagentur ad agents hat in den ersten neun Monaten in 2017 ihren Umsatz um 42% auf 12 Millionen Euro gesteigert (Q1-Q3 2016: 8 Millionen). Allein im dritten Quartal betrug das Wachstum 62%, nach 34% im zweiten und 30% im ersten Quartal (jeweils gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum).

Die positiven Zahlen resultieren zum einen aus der Umsatzsteigerung bei Bestandkunden und zum anderen durch den Gewinn einer Vielzahl von Neukunden, vor allem für den Bereich Amazon Services. Namhafte Unternehmen wie Christ, Euronics oder Thalia gehören bereits seit Jahren zum Kundenportfolio von ad agents.

Neben den klassischen Performance Marketing Disziplinen wie SEA und SEO, entwickelte sich insbesondere der Bereich Amazon Ads und Amazon SEO sehr dynamisch. Hier wird - neben der immer wichtiger werdenden strategischen Beratung des Kunden - auch einer der Schwerpunkte des zukünftigen Wachstums liegen.

"Mit dem erreichten Wachstum hat ad agents seine Position als eine der wenigen verbliebenen unabhängigen Performance-Agenturen im deutschen Markt gestärkt", sagt Wolfgang Schilling, einer der beiden Geschäftsführer von ad agents. "Wir unterstützen unsere Kunden nicht nur bei der Umsatzsteigerung und Neukundengewinnung, sondern begleiten sie bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformationsagenda. Das starke Wachstum ist ein klarer Beleg dafür, dass die strategische Ausrichtung von ad agents auf Performance-Marketing-Leistungen und Consulting der richtige Ansatz ist", kommentiert Jens Körner, CEO der ad pepper media Gruppe. "Wir sind zuversichtlich, dass wir auch zukünftig überproportional von der Dynamik des Marktes profitieren können".

Über ad agents

Als eine der größten Performance Marketing Agenturen im deutschen Raum steuern die ad agents seit 2006 das Online Marketing anspruchsvoller Kunden. Das Portfolio umfasst effiziente Maßnahmen wie SEA, SEO, Amazon Services (SEO & SEA), Affiliate Management, Display, Social Media, Programmatic, Produktdaten und Analytics. Über 80 Experten beraten, konzipieren und steuern Online-Kampagnen nach Vorgabe individueller Kundenziele regional oder weltweit, über sämtliche digitale Kanäle und Devices. Zertifikate und Auszeichnungen von Google, BVDW, affilinet und anderen Organisationen sowie die Vielzahl zufriedener Kunden unterstreichen die Qualität der Marketingleistung.

