Die SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986) hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert. Angesichts einer anhaltenden Aufhellung des Branchenumfelds ist das Geschäft mit Neuanlagen stark gewachsen. Dieses lag mit 14,2 Mio. Euro um 40,0 % über dem Vorjahr (9M / 2016: 8,1 Mio. Euro).

"Nachdem sich die Rohstoffpreise weiter stabilisiert haben, sehen wir deutliche Signale, die auf eine Erholung der Branchenkonjunktur deuten. Nachfrage und Auftragsvolumina am Markt für Bergbauausrüstungen ziehen deutlich an und das Sentiment verbessert sich zusehends. Die positive Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr bestärkt uns in der Überzeugung, dass SMT Scharf als weltweit ...

