Als verbandsanerkannter Sachverständiger für Versorgungstechnik, Meister für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie Energieberater, verfügt er über fundiertes technisches Fachwissen im Bereich Kältetechnik. Zuletzt tätig als Fachplaner in leitender Funktion in einem Ingenieurbüro verfügt Leube über einschlägige Berufserfahrung in dem Bereich Versorgungstechnik. www.systemair.de

Ähnliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...